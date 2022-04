Isabel Pantoja, absuelta de un delito asociado a la venta de su chalé de Marbella

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha absuelto a la tonadillera Isabel Pantoja de un delito de insolvencia punible por el que se enfrentaba a tres años de prisión tras la venta de su chalé de Marbella (Málaga).

La artista se sentó en el banquillo de los acusados el pasado 22 de marzo y durante su declaración aseguró no haber cometido ningún delito y que cuando se enteró de que había una deuda relacionada con su casa de Marbella con la constructora Codabe ella estaba en prisión y "no tenía la cabeza para nada".

La sentencia, que ha sido notificada este martes a las partes personadas en el procedimiento, absuelve a la tonadillera de ser "cooperadora necesaria" de un delito de insolvencia punible y ha absuelto a un empresario que también se sentó en el banquillo de los acusados como autor del mismo delito, según han informado a Efe fuentes judiciales.

La sentencia no es firme por lo que podría ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Málaga (en los próximos diez días siguientes a la notificación) por el fiscal o la acusación particular y esta instancia superior estudiaría el caso antes de pronunciarse sobre el recurso.

La tonadillera, durante su declaración en el juicio, negó entre lágrimas haber cometido irregularidades y aseguró que en esa época ella estaba en prisión y "no tenía la cabeza para nada".

Las acusaciones mantuvieron que la empresa de la que era administradora única Pantoja (Panriver) y otra empresa (Codabe) actuaron en perjuicio de los derechos de créditos de una tercera sociedad y para ello "se concertaron para beneficiarse mutuamente".

La tonadillera insistió en que desconocía los procedimientos y deudas que existía en su empresa así como los embargos sobre sus fincas, "de eso se encargaban mis asesores", e insistió en que estaba en prisión cuando se enteró del embargo.

"Mi problema no era la casa, mi problema grande era primero donde yo estaba, yo no quería esa casa, era realmente del banco, yo estaba pagando una hipoteca, pero el problema era que avalé esa casa con todos mis bienes, he trabajado toda mi vida", lamentó entre lágrimas.

Es la segunda vez que Pantoja va a los juzgados de Málaga como acusada por lo que el pasado 22 marzo revivió el juicio anterior donde fue juzgada junto a su expareja Julián Muñoz, y la exesposa de éste, Maite Zaldívar.

También revivió los incidentes que sufrió en abril de 2013 a su salida de los juzgados tras darse a conocer la sentencia y donde sufrió zarandeos, abucheos y gritos de "ladrona", "choriza" y "delincuente".

En aquella ocasión, los tres fueron condenados: Isabel Pantoja a dos años de prisión por blanqueo de capitales, su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, a siete años de prisión por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo, y su exesposa Maite Zaldívar, a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado de capitales.

Pantoja abandonó la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en marzo de 2016, donde ingresó el 21 de noviembre de 2014 para cumplir una pena de dos años por blanqueo de capitales.

La cantante sevillana hace unos días anunció que había cerrado cuatro fechas para su regreso a los escenarios de Latinoamérica, tras suspender dos conciertos, el 5 y 6 de noviembre de 2021, en el Gran Arena Monticello de Santiago de Chile.

La gira de los cuatro conciertos confirmados, que podría ampliarse en próximas fechas, se iniciará el martes 24 de mayo en el Estadio Luna Park, en Buenos Aires (Argentina), para acudir el 27 y 28 de mayo al Gran Arena at Sun Monticello Grand Casino, en Mostazal (Chile).