"Doy mi carrera por terminada"

Isabel Gemio tiene carácter, reconoce ser una persona "incómoda", pero también valiente, fuerte y, sobre todo, una luchadora que cuida de los suyos como una leona, aunque a lo que aspira de verdad es a poder vivir en paz tras dar su carrera por terminada.

Lo explica todo en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, casi lo pide "a gritos", y parece decidida a conseguirlo, después de ser blanco de críticas y el centro de una gran polémica con su colega y otrora amiga María Teresa Campos.

Unidas por el periodismo y enfadadas por una entrevista. Lo que prometía ser un cara a cara memorable entre dos titanes de la comunicación, no tuvo el final deseado. La conversación emitida en Charlas con alma, de su canal de YouTube, Isabel Gemio Next TV, ha sido uno de los temas estrella en el inicio del año. La otra tormenta.

La Gemio, recién estrenados los 60, ha vuelto a saltar al foco mediático. Según ella, vive "una de las mejores etapas". "Nadie me la va a robar", asegura. "Solo aspiro a vivir en paz", pide y casi implora, algo que ya hizo cuando se defendió en Instagram de los ataques recibidos tras la famosa entrevista a su ya examiga.

"Que no se le busquen los tres pies al gato, yo le hice una entrevista a María Teresa Campos en mi canal porque ella me había invitado al suyo y me pareció oportuno invitarla a ella. Lo hice desde el cariño y el respeto que le tengo", explicó Gemio sobre la misma.

La periodista aseguró que trataba de sacar "la parte divertida de Teresa" para despertar "la complicidad" que ambas comparten, aunque no lo consiguió.

No obstante, en su defensa, aclaró que Campos estaba "cansada" porque había madrugado: "Además, tuvimos que grabar en tres sets diferentes y la hicimos esperar una hora, por lo que le pedí disculpas". Durante el encuentro, Gemio preguntó a la periodista malagueña: "¿Te imaginabas así con casi 80 años?".

La respuesta de la veterana colega fue contundente: "Tú eres una cerda. Eso no lo ha dicho todavía nadie en televisión". A continuación, Isabel Gemio fue enumerando las parejas que María Teresa Campos había tenido durante su vida. La entrevistada protestó.

El conflicto entre ambas parece que se ha calmado, al menos, en las últimas horas, según la revista ¡Hola! María Teresa solicitó que dejen tranquila a Isabel Gemio y no la agobien ya más.

Pese a esta intención, María Teresa se pone tensa si alguien le saca este tema. Es lo ocurrió el sábado durante la entrevista de Viva la vida cuando Emma García le preguntó por la periodista extremeña.

Sobre qué echa de menos Isabel Gemio y qué le queda por vivir a sus 60 años recién cumplidos, la ex de Nilo Manrique lo tiene muy claro. "Estoy muy acompañada y con mucho amor y solo aspiro a vivir en paz. Nunca tuve ambición de nada. Y mi profesión me ha dado lo que nunca soñé ni planeé. Doy mi carrera por terminada, ya no espero nada. Solo quiero disfrutar de la calidad de vida que tengo, pasar mucho tiempo con mis hijos –Gustavo, que sufre distrofia muscular de Duchenne, y Diego–, mis amigos. Trabajar para la fundación. Seguir con mi canal, que me permite escuchar a gente que aporta mucho. Voy a vivir, en definitiva. Solo echo de menos poder viajar".