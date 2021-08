Isabel Díaz Ayuso, de vacaciones en Ibiza con el cantante Nacho Cano

Isabel Díaz Ayuso disfruta de unas vacaciones en las Islas Baleares, en concreto en la isla de Ibiza. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha elegido la isla en otras ocasiones para tomarse unos días de relax. En esta ocasión, pese a la discreción con la que viajó, fue vista durante el trayecto con sus guardaespaldas.

Pero la política no fue vista en solitario, si no que con varios amigos, entre ellos Nacho Cano, que posee una villa en la isla. El cantante, ex del grupo Mecano, y Ayuso tienen una buena amistad. Ya se les pudo ver juntos y mostrando confianza y cariño mutuo en el pasado mes de mayo en la entrega de la Medalla de la Comunidad de Madrid.