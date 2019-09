Isa Pantoja, visiblemente afectada por la ausencia de su familia en su debut musical

Isabel Pantoja, hija de la famosa tonadillera del mismo nombre rebautizada artísticamente como Isa P. (pronunciado Isa Pi), ha elegido este jueves una conocida discoteca de Madrid para la puesta de largo de su debut en el mundo de la música.



"Respeto mucho el escenario, pero me he sentido muy bien en él", ha declarado tras una cita en la que no han estado ninguno de los miembros de su familia, ni su madre ni su hermano Kiko Rivera, como tampoco colegas de profesión que destacaran por encima de los amigos, curiosos y sobre todo de la numerosa cantidad de medios que ha cubierto el acto, especialmente de la crónica rosa.



El negro, no obstante, ha sido el color que ha escogido la aspirante a artista para su primera aparición pública sobre las tablas, las de la sala Kapital, con una actuación con voz en directo en la que primero ha bailado la pieza tal cual fue grabada y en la que después ha querido interpretarla en formato prácticamente acústico.



"Me hace mucha ilusión que estéis aquí y los que no han venido igualmente...", ha dicho desde allí, sin poder reprimir la emoción al mencionar las ausencias y agradecer que sí la hubiesen arropado su pareja sentimental y tantos medios, a los que ha hecho esperar una hora sobre lo inicialmente previsto.



Ha sorprendido después, en declaraciones a la prensa, al decir que de momento ni se plantea el lanzamiento de un disco y que todos sus planes actuales solo pasan por explotar esta canción.



Los más de dos millones de visualizaciones dan cuenta de la expectación que ha generado desde el pasado viernes su videoclip, una muy comentada producción en redes en la que, con trasfondo automovilístico, pone a prueba sus habilidades coreográficas junto a un cuerpo de bailarinas.



En ella interpreta el tema Ahora estoy mejor, un reguetón suave que, a partir de guitarras acústicas, melodías dulces y una letra sobre una historia de amor superada, reúne todos los ingredientes clásicos del género, incluido el uso del "autotune" bajo la producción de Chus Santana, coautor también de la letra "mano a mano" junto a su intérprete.



La única hija de Isabel Pantoja sigue así los pasos no solo de su famosa madre, sino también de su hermano, DJ que con un estilo latino similar debutó en 2013 con el tema Así soy yo.