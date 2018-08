Isa Pantoja carga contra 'Sálvame' por vincularla con un miembro de La Manada

Chabelita ha explotado. La hija de Isabel Pantoja ha cargado duramente contra Sálvame tras hacer pública este martes una fotografía suya posando con el guardia civil de La Manada.

"No tenéis respeto ninguno. ¿Qué es lo siguiente que os vais a inventar? Me hago fotos con cincuenta mil personas. Hace dos años. ¿Pero luego me llamáis para que os de mis declaraciones? Me parece tan sucio simplemente el hecho de relacionarme...", escribió en su perfil de Instagram.

El programa de Telecinco publicó este lunes una fotografía de Isa Pantoja posando junto a Antonio Manuel Guerrero. La imagen se tomó en abril de 2016, varios meses antes de la violación grupal en Pamplona.