Isa Pantoja aprueba la selectividad y estudiará Derecho

Isa Pantoja ha desvelado por fin el misterioso secreto que guardaba: estudiará Derecho tras aprobar recientemente la selectividad.

Según ha explicado en la revista Lecturas, estudiará Derecho en la Universidad de Cádiz, una decisión de la que su madre está muy orgullosa. "Soy la primera Pantoja que llega a la Universidad", declaró.

Isa P. tiene muchas ganas de comenzar esta nueva etapa y así lo ha expresado en sus redes sociales:

Empiezo una nueva etapa. Esa que tenía pendiente conmigo misma. Me he pasado la vida viviéndola como he querido, marcando mis propios tiempos y disfrutando de cada segundo.