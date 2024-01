Irene Montero habla de su relación con Pablo Iglesias: "Soy una persona celosa"

Irene Montero se despidió hace meses de su cargo al frente del Ministerio de Igualdad, pero eso no ha frenado su actividad política. Este mismo miércoles, la exministra presentó su candidatura a las primarias de Podemos para las elecciones al Parlamento Europeo en un acto celebrado en el Cuartel de Artillería de Murcia.

Su apretada agenda, no obstante, le ha dejado hueco para sincerarse sobre su vida privada con Ibai Vegan y su pódcast Animales humanos. A lo largo de las dos horas y media que duró el programa, publicado el martes, Montero repasó momentos de su infancia y adolescencia, el acoso mediático al que es sometida desde su llegada a la política nacional e incluso a su relación con Pablo Iglesias.

Respecto a esto último, la exministra definió a su pareja como "cariñoso, vulnerable y apasionado", y reconoció que le gusta más su look actual sin coleta –aunque al principio le daba "miedo"–. Además, reveló un aspecto de su personalidad en lo que a romances se refiere: "Soy una persona muy celosa, lo reconozco. No con orgullo, pero me han educado así".

De esta manera, Montero descarta la idea de mantener un vínculo amoroso con más de una persona de forma simultánea, asegurando que no se ve capaz de exponerse a una "relación abierta". "Me veo muy lejos de poder intentarlo", continúa, "aunque soy consciente de que mi posición no es la más saludable".

"La imposición de las relaciones monógamas está llena de muchos mitos y mandatos que nos hacen sufrir muchísimo y me resulta absolutamente fácil de entender que puedas sentir esos vínculos intensos con más de una persona al mismo tiempo, pero me resulta imposible de ejecutar", sentenció.

El chalé de Galapagar y los ataques personales

La exministra confesó también que "una de las cosas más crueles" que ha sufrido en los últimos años han sido "los límites que se han sobrepasado" con ella y su relación con Iglesias. "Es un ataque global que va también a lo personal. Mi madre ha estado un sábado con Pablo y los niños y el martes me ha llamado para saber si seguía con él. La gente de tu entorno se preocupa e incluso te pregunta si te merece la pena", reveló en Animales humanos.

Precisamente con el objetivo de proteger a los tres hijos que tiene en común con el fundador de Podemos surgió otro de los focos de ataque contra la pareja: la compra de una casa en Galapagar. "Era una forma de proteger lo que estábamos construyendo, que era una familia, y me niego a tener que dar explicaciones sobre las decisiones que tomo en mi vida personal", le explicó a Ibai Vegan.