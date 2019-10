Irene Junquera desvela que tiene un tumor benigno

La periodista deportiva Irene Junquera ha confesado que tiene "un tumor benigno en la cabeza". Lo ha revelado en una entrevista a la revista Lecturas tras su expulsión de Gran Hermano VIP.

"Tengo un microadenoma en la hipófisis. Es un tumor benigno muy pequeño en la cabeza que no tiene más problema salvo que me tengo que medicar para siempre. Eso ni crece ni nada, pero sí me tienen que hacer una resonancia magnética cada año más o menos", explicó la joven.

La expareja del lucense Cristian Toro quiso tranquilizar a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram: "¡Hola! Por aclarar: el tumor es benigno, el diagnóstico no es nuevo y hago vida completamente normal. No hay nada de lo que preocuparse", escribió Junquera en una publicación.