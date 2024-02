Investigan la presunta agresión del padre de Taylor Swift a un polémico paparazi

La Policía australiana informó este martes que investiga la supuesta agresión por parte del padre de la cantante estadounidense Taylor Swift a un paparazi en un incidente ocurrido en la ciudad de Sídney, poco después de que la estrella del pop ofreciera anoche su último concierto en Australia.

La Policía del estado de Nueva Gales del Sur dijo este martes en un comunicado enviado a Efe que "ha sido informada de que un hombre de 71 años presuntamente agredió a un hombre de 51 años en el muelle de Neutral Bay (en el norte de Sídney) alrededor de las 2:30 de la madrugada (15:30 GMT del lunes) antes de abandonar el lugar", sin identificar a los implicados.

Los medios australianos identificaron a Scott Swift como el supuesto agresor e informan de que "abandonó el país" tras lo ocurrido, aunque tampoco dieron detalles de las circunstancias en las que se produjo el incidente, en el que ninguno de los implicados requirió de tratamiento médico.

🚨TAYLOR SWIFTS FATHER SCOTT SWIFT ACUSSED OF ASSAULT!!

Police confirmed they were investigating claims Scott Swift, 71, assaulted Ben McDonald, 51, at a ferry wharf in the suburb of Neutral Bay about 2.30am on Tuesday. Taylor Swift is under the umbrella, next to her father… pic.twitter.com/RVDHkk1yg9