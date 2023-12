Iñigo Quintero: "He pensado sacar 'Si no estás' en gallego, pero no se traduce igual"

Con tan solo 21 años, el gallego Íñigo Quintero ha conseguido alcanzar el número 1 mundial en Spotify con su tema Si no estás. Ahora, presenta su nuevo single, Lo que queda de mí, en el que reflexiona sobre su repentina popularidad.

"Si hubiera sabido que iba a tener una canción con esta acogida, me habría gustado que me pillara más preparado, con más temas lanzados", admitió el coruñés en una entrevista en Cuerpos Especiales, de Europa FM. Quintero explicó que fue un amigo el que lo animó a compartir la canción en redes en septiembre de 2022: "Me dijo: 'tío, ¿qué haces que no sacas esto? Está guapísimo".

Meses después de su publicación la canción comenzó a ser utilizada por miles de usuarios de TikTok y las reproducciones del tema se dispararon.

El joven valoró publicar la canción en gallego pero lo descartó por que "no se traduce exactamente igual". El coruñés, que estudia en Madrid, reconoció que echa de menos Galicia –"del uno al diez, diez"–. "Aquí se está bien, hay muchas cosas que hacer, pero como en casa en ningún lado", afirmó.

El cantante, estudiante del doble grado de Psicología y Magisterio, contó que mantiene la misma rutina a pesar del éxito. "Hago lo mismo de siempre", aseguró. De hecho, admitió que no siente agobiado por la calle ya que "no reconocen mucho mi cara".