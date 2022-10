Íñigo Onieva se fue de fiesta tras la ruptura con Tamara Falcó

Una semana después de hacerse pública la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, continúa apareciendo información sobre la ruptura del empresario y la marquesa de Griñón.

Este miércoles la revista Semana ha publicado cuál fue la reacción del relaciones públicas tras confirmarse el fin de la relación: irse de fiesta con sus amigos. Onieva y su círculo cercano pasaron la noche en un exclusivo club de Madrid en el que no está permitido hacer fotos.

Según indica Semana, el empresario y sus amigos llegaron al establecimiento a las 23.30 horas y permanecieron en su interior hasta pasada la hora de cierre.

Un "despertar espantoso" para Falcó

Mientras tanto, la marquesa de Griñón se encontraba en México en una conferencia de familias. Allí, Falcó explicó que ha vivido un "despertar espantoso" tras la ruptura e infidelidad de su exprometido.

"Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón", reveló Falcó en su participación en el Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México.

Afirmó que aún no tiene explicación de lo que pasó con su exnovio, quien apareció en un vídeo besando a una modelo brasileña, lo que derivó en que esta semana la influencer lo eliminara de sus redes sociales y borrara la fotografía de un anillo valorado en 14.500 euros, apenas 48 horas después del anuncio de compromiso.

"No lo entiendo, o sea, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios", indicó.

Falcó indicó que él le ha pedido perdón y es algo en lo que ella "tiene que trabajar".