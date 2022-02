La infanta Cristina, ni perdón ni reconciliación

La infanta Cristina no tiene intención de volver con Iñaki Urdangarín. Así lo relata la periodista Pilar Eyre en la revista Lecturas, en la que también recalca que la hija de Don Juan Carlos y Doña Sofía tampoco va a perdonar al que todavía es su marido tras ser pillado de la mano con Ainhoa Armentia.

Según recoge la revista, la infanta es contundente: "Yo no he fallado". Y, por ello, asegura que no se va a quitar el anillo hasta que se divorcie. "Respeto la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi veinticinco años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie, ¡quiero que el mundo sepa que yo no tengo nada de qué avergonzarme!", habría dicho Cristina de Borbón.

Según Eyre, Iñaki Urdangarin ha tratado de buscar la reconciliación en los últimos días. Por ello, el exjugador de balonmano vetó la palabra "divorcio" en el comunicado en el que la pareja informaba de la "interrupción" de su relación matrimonial tras 24 años casados. Sin embargo, la decisión de la infanta de divorciarse es irrevocable.