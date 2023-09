La comunicadora Inés Hernand ha anunciado por sorpresa a través de las redes sociales el final de Gen Playz, el programa de debate juvenil que ha presentado durante tres años junto a Darío Eme Hache en RTVE Play.

"Gracias a Playz y todo su maravilloso equipo interno y externo, gracias a RTVE Play por aguantarnos todo este tiempo y dar cabida a lo que para nosotros ya es historia de la televisión", asegura Hernand en una publicación en Instagram.

En una publicación acompañada por un vídeo con momentos del programa, extiende los agradecimientos a "todo el equipo humano que ha hecho esto posible del primer día hasta el último y sobre todo, gracias a toda la audiencia maravillosa que nos ha dado la mano y no nos ha soltado hasta el último día. No olvidaré jamás esta oportunidad que me habéis dado cada uno de vosotros".

Han sido en total 263 programas, tras los que Inés Hernand muestra su gratitud "a lxs más de 1.300 invitados y colaboradorxs que han pasado por el plató". Y a Darío, "por ser el mejor compañero que podía tener en este viaje".