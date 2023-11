Las imágenes de complicidad entre Rosalía y Jeremy Allen White que encienden las alarmas

Los rumores sobre un posible romance entre Rosalía y Jeremy Allen White no son nuevos. Hace escasas fechas una cuenta fan de la artista publicó unas imágenes en las que ambos paseaban juntos por Los Ángeles y los seguidores empezaron a especular sobre la posibilidad de que fuesen algo más que amigos.

Rosalía paseando junto a Jeremy Allen White hoy en Los Angeles. pic.twitter.com/amFSvlr2Rz — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) October 30, 2023

Ahora, cerca de un mes después, TMZ alimentó más el fuego de la rumorología al fotografiar a la catalana y al protagonista de The bear en una actitud de complicidad absoluta. En las imágenes se aprecia a ambos apoyados en sendos coches con las piernas entrelazadas y, más tarde, fundiéndose en un cálido abrazo.

Jeremy Allen White and Rosalía Enjoy Smoke Break Amid Dating Rumors | Click to read more 👇 https://t.co/aC41s9enOo — TMZ (@TMZ) November 30, 2023

Además, a algunos fans españoles no se les escapó un detalle: Rosalía aparece fumando en las imágenes de TMZ, algo que ella misma negó que hiciese en una visita a El Hormiguero. "Esta voz de colibrí no lo aguantaría", declaró en aquella ocasión.

Me contradigo, yo me transformo pic.twitter.com/HYemPxTCI7 — 𝐀𝐑𝐁𝐀 (@motoangeles) November 30, 2023

Pullas en los Latin Grammy

Los rumores de un posible nuevo amor de Rosalía llegan apenas unas semanas después de que abriese la gala de los Latin Grammy. Lo hizo versionando Se nos rompió el amor de Rocío Jurado, pero modificando un poco la letra en lo que fue entendido como una pulla a su expareja, Rauw Alejandro, con quien había compartido dos años de una relación que acabó sorprendentemente este verano, cuando ambos estaban ya prometidos.

La periodista Leticia Requejo de Mediaset aclaró después de la gala que fue la organización de los premios la que pidió a Rosalía que cantara este tema y que no fue una elección de la cantante. Eso sí, el cambio final, cuando dijo "se nos rompió el amor, de tanto usarlo... o no de no usarlo", sí habría sido intencionado: "Me dicen que la pullita final sí que la lanzó conscientemente", aseguraba la reportera.

Por su lado, el puertorriqueño Rauw Alejandro no quiso quedarse atrás e interpretó una versión muy personal del tema de Laura Pausini Se fue, que dejó al público boquiabierto y que tal vez fue a clavarse como un dardo en el corazón de Rosalía.

Feliz y contento de tener la gran oportunidad de cantar en la fiesta de la música latina, el ex de la catalana emocionó al público al interpretar el tema de la italiana con mucho respeto, sentimiento y cariño. Miles de fans compartieron sus impresiones en la red y comentaron que acababan de presenciar una de las mejores actuaciones de la carrera del amigo de Bizarrap. "Necesito la versión de Se fue de Rauw Alejandro en Spotify", "esto si que no lo vimos venir" o "lloré con el tema, sentí ese sentimiento" son algunos de los mensajes que se pueden leer en la red.

No obstante, a los seguidores no se les pasó por alto que ambos cantantes podrían haber usado el escenario sevillano de los Grammys como un instrumento para intercambiar reproches tras su sonada y polémica ruptura.