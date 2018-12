La imagen que confirma la relación entre Amaia y el cantante de Carolina Durante

La pareja formada por Amaia Romero y Alfred García ya forma parte del pasado. Si hace escasas fechas se filtró el vídeo de la ruptura de la relación entre ambos, ahora parece reafirmarse la distancia entre la pamplonesa y su excompañero en la academia de Operación Triunfo tras la difusión de una imagen en la que aparece besándose con Diego Ibáñez, vocalista del grupo Carolina Durante.

Las instantáneas, publicadas en exclusiva por la revista ¡Hola!, muestran a ambos artistas paseando por las calles de Madrid mientras se regalan diversos gestos de complicidad y algún beso.

PUT YOUR LIPS

ON MY MOUTH pic.twitter.com/KlnXjqL8cN