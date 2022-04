Iker Casillas saca músculo en Instagram

El exportero Iker Casillas ha sorprendido esta semana al publicar en Instagram una fotografía en la que se le ve luciendo un buen estado de forma.

Quien fue capitán del Real Madrid y de la Selección Española, ha compartido una foto en la que se le ve sin camiseta y levantando una mancuerna en cada mano.

"¡Compartir hasta la saciedad! ¡Sin miedos! No tengo el cuerpo más musculado pero eso no me ha importado jamás. Me importa que quiero cuidarlo. ¡Y vamos a ello! ¡A por ese reto!", comentaba al pie de la foto, tomada durante unas vacaciones en Cádiz.

Iker Casillas anunció su retirada como jugador profesional el 4 de agosto de 2020, después de un tiempo de parón debido al infarto que sufrió el 1 de mayo de 2019, cuando militaba en el Oporto.