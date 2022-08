Iker Casillas niega haber encontrado "una nueva ilusión"

Esta mañana Iker Casillas protagonizaba la portada de la revista ¡Hola!, en la que se manifesta que el exportero habría encontrado "una nueva ilusión". Se trata de María José Camacho, también exfutbolista y viuda del portero y directivo del Barça, Francesc Arnau.

En las imágenes publicadas por dicho medio, dejaban entrever que entre ambos había algo más que una relación de amistad. Pues, se les puede ver dando paseos abrazados, disfrutando juntos de un viaje en barco o dándose un beso en el hombro.

Tras esta publicación, muchos medios se hicieron eco de la noticia y esta no tardó en llegar a los oídos de Casillas, que, no tardó en desmentir la información a través de sus redes sociales (twitter e instagram) con un mensaje muy claro: "¿Nueva ilusión? No!; ¿Nueva invención? Si!".

NO HAY NINGUNA NUEVA ILUSIÓN! Lo que si hay, es una nueva INVENCION! Vaya manera de montarse una historia… de locos! 🤦🏻‍♂️ https://t.co/efdXiTLSbR — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 31, 2022

Por su parte, María José Camacho subió un storie a Instagram en el que comparte la portada de la revista y la acusa de fake news además de escribir "No saben ya que inventar...".

Esta ya no es la primera vez que relacionan al exfutbolista con otras mujeres tras su separación con la periodista Sara Carbonero, como por ejemplo con la actriz Alejandra Onieva o la influencer Rocío Osorno.

Por su parte, Sara Carbonero mantiene desde hace aproxidamente un año, una relación con el artista Kiki Morente.