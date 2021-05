Iker Casillas acaba en urgencias tras sentir un fuerte dolor en el corazón

Iker Casillas acudió el pasado miércoles 28 de abril al servicio de urgencias del Hospital QuirónSalud Madrid, ubicado en Pozuelo de Alarcón, tras sentir un fuerte dolor en el corazón.

Según informa la revista ¡Hola!, el exportero del Real Madrid sintió las molestias mientras jugaba un partido de pádel y se desplazó por su propio pie al centro sanitario con la compañía de un amigo.

Después de someterese a varias pruebas, los profesionales descartaron que se tratase de un infarto, por lo que Casillas pudo volver a casa esa misma madrugada.

INFARTO DE MIOCARDIO. El exportero internacional español sufrió un infarto de miocardio el 1 de mayo de 2019, cuando entrenaba con el Oporto. "Ese día mi vida cambió, volví a nacer. De repente noté un pequeño mareo al hacer ejercicios con el preparador de porteros, los médicos vinieron a atenderme como a cualquier otro jugador que se lesiona y me mandaron rápidamente al hospital. Todo fue muy rápido, no podía pensar que me fuera a dar un infarto. Jamás piensas que te pueda suceder algo así, pero es algo que nos puede pasar a todos", relató tiempo después Casillas sobre la experiencia.

Precisamente el pasado sábado se cumplieron dos años de este duro episodio, que motivó la retirada del laureado guardameta después de un año sin jugar y en el que fue sometido a numerosas pruebas médicas. El propio Casillas recordó la efeméride a través de sus redes sociales con una publicación en la que destacaba la frase "vive hoy y mañana ya veremos".