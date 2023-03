Ignatius Farray habla de adicciones y sexo en 'Lo de Évole'

Ignatius Farray, el inclasificable humorista canario, fue el protagoniste este domingo de Lo de Évole, un programa en el que habló de sus adicciones, de sexo y de los límites del humor.

Farray contó, entre otras cosas, que era "un borracho con un micrófono delante de borrachos con hojas de reclamaciones". Sobre sus épocas más oscuras dijo que eran como una "trilogía: alcohol, cigarrillos y pornografía. Eso se convertía en una especie de triángulo del que no salía".

El cómico desveló que su psiquiatra no consideraba que su problema fuera exclusivamente de alcoholismo, "sino de ansiedad y compulsiviad".

Ignatius, referente de espacios como Muchachada Nui o La vida moderna, también habló de sexo. "Yo no perdí la virginidad hasta que yo no empecé a actuar con 28 o 29 años, hasta ese punto se puede decir que yo he sido siempre un perdedor sentimental".

