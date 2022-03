Ibai pierde el 70% de visión en un ojo por el herpes que sufrió cuando era niño

El popular streamer español Ibai Llanos se sinceró durante uno de sus directos en Twitch sobre la ceguera parcial que padece en uno de sus ojos. "He perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo", señaló antes de añadir que "es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular".

Además, Ibai confesó que un especialista le dijo que gracias a unas pruebas pudieron resolver el misterio sobre el origen de esta ceguera parcial. Según el informe médico, esta dolencia actual se debe a "una infección de herpes" que tuvo cuando era pequeño.

"Yo decía que era lo típico, por culpa de la pantalla, lo que muchos habréis pensado. Estoy ciego, necesito gafas", aseguró en el directo. "Si tú no ves de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que estás perdiendo la vista por algo que tienes".