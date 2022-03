Ibai Llanos, ¿a 'Supervivientes'?

Ibai Llanos ha dejado atónitos a sus seguidores de Twitch. En esta ocasión, el streamer no ha anunciado una nueva entrevista a algún personaje famoso ni un nuevo concurso propio, sino que ha comunicado que participará en el programa Supervivientes (Telecinco).

Durante un directo, Llanos ha querido referirse a algunas informaciones que lo relacionaban con el concurso y aseguraban que sería uno de los participantes de la nueva edición. Mostrando una captura de pantalla de la noticia que anunciaba su participación, el vasco comenzaba diciendo: "una de las cosas que os quería comentar es que, efectivamente, he aceptado esta oferta de Telecinco".

Tras anunciar que esa misma noche subiría un vídeo a su canal de Youtube explicando los motivos, añadía que para el sería un "reto", una "gran oportunidad" y que "a nivel personal poder adelgazar y demás va a venir bien".

Acto seguido, comentaba que "quería hacer un streaming especial anunciándolo y tal, lo que pasa es que no lo he hecho porque sé la repercusión que va a tener todo, estoy ahora mismo que no me apetece tener que aguantarlo", justo antes de desvelar la verdad: "también lo que vas a tener que aguantar tú si te lo has creído en casa".

El trolleo ha llegado hasta a países como Honduras y algunos de sus seguidores han afirmado en redes que, si Ibai quisiera realmente participar en el programa, crearía el suyo propio, como hizo con el concurso Disaster Chefs.