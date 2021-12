Hugh Jackman anuncia que tiene coronavirus

El actor australiano Hugh Jackman ha anunciado este martes que se ha contagiado de covid-19, lo que ha llevado a la cancelación del show de Broadway que protagoniza, The Music Man, hasta el próximo 1 de enero. "Solo quería que lo escucharais de mí. He dado positivo por covid esta mañana", ha escrito Jackman en las redes sociales, donde ha especificado que sus síntomas son "leves" y que volverá a la producción teatral en cuanto le sea posible.

Por su parte, el musical ha anunciado en Twitter que la producción queda cancelada hasta el próximo sábado, 1 de enero, aunque ha concretado que Jackman no volverá a su papel protagonista hasta el 6 de enero.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02