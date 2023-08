Hugh Hefner se quedó sordo debido al exceso de Viagra

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, ha desvelado que el fundador de Playboy tomaba tanta Viagra que llegó a perder la audición de un oído

Con motivo de la publicación de sus memorias, Only say good things: surviving Playboy and myself, Crystal Harris –su nombre de soltera– ofreció una entrevista al Daily Mail en las que revela que al empresario "no le importaban" estos efectos secundarios del medicamento. "Hugh siempre decía que prefería estar sordo y poder seguir practicando sexo", confesó.

El empresario y Crystal, la tercera mujer del fundador de Playboy, se conocieron cuando tenían 81 y 21 años respectivamente, y esta abismal diferencia de edad es uno de los puntos de los que más se arrepiente la modelo, quien dice sentir "pena" de sí misma. "Si vienes de una infancia feliz, perfecta y amorosa lo normal es no acabar con alguien que te saque 60 años", explica.

"Hugh era un hombre controlador", según recoge en sus memorias, "hasta me obligaba a usar el mismo tono de esmalte de uñas". Además, Hefner instaba constantemente a Crystal Harris, que actualmente tiene 37 años, a participar en sus famosas orgías: "Era vergonzoso, no sé cuántas personas había en nuestra habitación al mismo tiempo, pero eran muchas y nadie quería estar realmente allí (...) pero en su mente aún pensaba que tenía 40 años".