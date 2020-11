Hugh Grant, tras sufrir el covid: "Era como tener a Harvey Weinstein sobre mi pecho"

"Tenemos los anticuerpos. Estoy bastante orgulloso de ellos". Con esta broma Hugh Grant revelaba, en una entrevista con Stephen Colbert, que en el mes de febrero había pasado el coronavirus.

El actor británico y su mujer sufrieron los efectos del covid, aunque salieron airosos de la situación. Todo empezó con "un síndrome muy raro". "Tenía un sudor terrible, era como un poncho de sudor. Vergonzoso, la verdad", ha explicado. "Luego mis ojos me pesaban como si fueran tres veces más grandes y sentía como si un hombre enorme estuviera sentado sobre mi pecho". Un hombre al que el actor se ha referido de forma jocosa como "Harvey Weinstein o alguien".

"Un día estaba paseando por la calle y pensé: 'No puedo oler nada'. Y empecé a entrar en pánico porque para entonces la gente empezaba a hablar sobre esto como síntoma. Me puse a olfatear flores, nada. Me fui desesperando más y más. Empecé a olfatear contenedores de basura y después quise oler las axilas de extraños porque no puedes oler nada. Al final, me fui a casa y me eché el perfume Chanel No. 5 de mi mujer directamente en la cara".

Pese a esto, Grant no ha perdido en ningún momento el sentido del humor y añadió una nota de color narrando la experiencia de pasar la cuarentena junto a sus hijos jugando a las Barbies: "Bueno, una de ellas era Barbie y la otra era Elsa, creo, de Frozen. Y tenían un affair. Yo sacaba fotos de ellas besándose y se las enviaba a amigos. Eso es lo que pasa en un confinamiento tan largo".