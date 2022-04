"Un hombre me quitó el dinero y otro los niños"

Sincera y sin pelos en la lengua, Carmen Maura asegura que nunca tuvo grandes expectativas con su trabajo de actriz, que llegó a la profesión para divertirse, "como si fuera a Disneylandia", porque su vida no era "muy alegre", y que todo lo logrado hasta ahora —más de 50 años de carrera— se debe a haber estado en el lugar adecuado en el momento justo. "He tenido mucha suerte", dice la actriz al recibir el premio Platino de Cine Iberoamericano.

"Cuando empecé tenía tres representantes y luego decidí que ninguno. Con ellos, no habría trabajado para Almodóvar, porque me decían que no me convenía", explicó la actriz en una rueda de prensa en la sede del Instituto Cervantes.

A sus 76 años, explica que ha adelgazado solo por ensayar la versión francesa de La golondrina, una obra de teatro que ha ayudado a traducir al francés y que la tiene entusiasmada, hasta el punto de que este miércoles lucía una preciosa americana que tiene desde hace 25 años.

Y nunca se ha "arreglado" la cara. "No me gusta que me pinchen", explica. "No me he hecho nada porque yo he tenido tantas veces que operarme por cosas (serias) que yo no me meto (en un quirófano) sin necesidad, aunque noto que me miran por aquí (se señala detrás de las orejas) cuando me van a maquillar", y se parte de risa.

Reconoce que no se le han dado bien los hombres —"uno me quitó el dinero y otro los niños, un problema mío, que he elegido mal" dice—, pero con los directores de cine fue diferente. "Me encanta porque enseguida les haces felices, si lo haces bien, enseguida te adoran".

También le gusta mucho "no tener demasiada responsabilidad, por eso nunca dirigiré una película (...) me encanta ser actriz", señala, y confiesa que nunca se encerrará en un sanatorio para hacer de enferma o engordará 20 kilos para un papel. Y más que preferir drama o comedia, para Maura lo que cuenta es "el jefe".

"Cuanto más listo sea, más divertido me lo paso", dice. "Me gusta mucho hacer reír (...) pero los papeles dramáticos tampoco están mal porque te desahogas. Pero los que me encantan son los de mala malísima", como el que interpreta en la última película de ‘Rainbow’, de Paco León — alguien con quien se lo "pasa genial porque es suave, cariñoso y guapo"—, donde hace de bruja junto a Carmen Machi.

Tampoco le queda nada por hacer, ni tiene ganas de ningún papel en especial. "Si preguntas, lo que me apetece es irme al campo". "Me encanta el sitio que ocupo siendo actriz. Ahora, cada vez que llegó a un rodaje le digo al equipo que ya tengo 76 años y que hay que cuidarme como a una viejecita, que miren que no me caiga por las escaleras y esas cosas. Ahora sé que si tú haces lo que te pide el director y un poco más, te adoran", indicó la ganadora de cuatro premios Goya.

"NO MADRUGAR TANTO". Carmen Maura ha reconocido que siempre ha tenido vocación, pero "limitada". "Yo ahora quiero trabajar un poco menos y hacer solo las cosas que me apetezcan, pero está difícil. Y levantarme un poco menos temprano", ha añadido con humor.

Para consejos a los nuevos intérpretes, afirma que "lo único que se necesita aquí es que se dé bien". "Y no tener demasiadas aspiraciones, esto es mejor hacerlo de una manera relajada. Soy menos partidaria de darle muchas vueltas a la cabeza, de no ir a un sanatorio para preparar un papel o engordar 120 kilos", añadió.

Respecto a su carrera, indica que ha "tenido mucha suerte" y le ha ayudado la "falta de expectativas". "Esta profesión tiene cosas ingratas y no basta con hacerlo bien. Por ejemplo, para que te den un Goya tienes que tener un protagonista que todo el mundo haya visto", señaló.

"Hay tanta gente sin premios que tienen una categoría increíble. Para mí, ser actriz ha sido como ir a Disneylandia, porque mi vida era poco alegre", concluyó, adelantando que le quedan todavía años en la profesión.