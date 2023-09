El hombre con el pene más grande del mundo sufre un calvario

Roberto Esquivel Cabrera tiene 56 años y un pene de 48 centímetros. Este es precisamente el motivo de su largo calvario. Y es que este mexicano sufre dolores constantes, le cuesta caminar y no puede dormir boca abajo, entre otras incomodidades.

Su miembro, además de acercarse al medio metro de longitud, tiene otras medidas de récord: pesa 900 gramos y la circunferencia de su glande es de 25 centímetros. Sin embargo, estas cifras no le sirven tan siquiera para entrar en el Libro Guinness de los Récords. Es el actor Jonah Falcon el que ostenta este título honorífico con sus 35 centímetros. ¿Por qué?

Su récord no ha sido reconocido. El motivo es que, al parecer, el pene de Esquivel Cabrera mide en realidad 18 centímetros y el resto es sólo prepucio y piel inflamada. Así lo habría demostrado un estudio del doctor Jesús Pablo Gilmore, gracias a una tomografía computarizada.

Algunas teorías, que este príapo mexicano niega, sostiene que cuando era joven colocó pesas en su pene para agrandarlo de forma artificial. Ahora tiene que atárselo a la pierna para poder moverse.

Sea como fuere, Esquivel Cabrera, al que se le conoce como El Centauro, sostiene que su vida es un infierno y que nunca tuvo novia debido al exagerado tamaño de su falo. "Nunca he tenido novia, ni pareja ni nada de eso chingao, ni un besito me han dado. Me gustan las mujeres, pero nunca tuve una, ni de chavillo, menos ahora con esto", señaló en declaraciones a La República.

El mexicano del pene gigante vive en la pobreza. En 2015 aseguraba que le gustaría ser actor porno. Antes de saltar a la fama y darse a conocer mundialmente por su miembro descomunal, El Centauro habría tenido un pasado delictivo. Supuestamente fue expulsado de Estados Unidos en la década de 1990 por exhibirse delante de niñas menores.