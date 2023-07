Un hombre demanda a Dwight Howard por forzarle a hacer un trío junto a un travesti

Un hombre llamado Stephen Harper ha demandado al jugador de baloncesto Dwight Howard por agresión sexual tras mantener relaciones no consentidas con él y un tercer hombre vestido de mujer identificado como Kitty. Según publican medios estadounidenses, la demanda incluye acusaciones de asalto, agresión, imposición intencional de angustia emocional y encarcelamiento falso.

Según el relato de Harper, los hechos sucedieron en julio de 2021. Un par de meses antes ambos habían empezado a intercambiar mensajes e imágenes de contenido sexual a través de las redes sociales, hasta que Howard propuso al demandante que se desplazase a su casa para mantener relaciones. En el trayecto el exjugador de la NBA planteó realizar un trío, algo que Harper rechazó aunque pese a todo se presentó en su hogar.

La presunta víctima cuenta que mientras ambos estaban besándose apareció Kitty y Howard forzó a Harper a quitarse la ropa interior para practicarle sexo oral, antes de que el tercer implicado también comenzase a acariciar las partes íntimas de la víctima. El demandante declaró haberse sentido "extremadamente violado y humillado", y según su relato posteriormente Dwight Howard le explicó la situación a través de un mensaje: "No soy homosexual ni nada por el estilo, solamente soy un poco guarro a veces".

Howard, de 37 años y padre de cinco hijos con varias mujeres, forma parte actualmente de los Taoyuan Leopards de Taiwán. Cuenta con 18 temporadas de experiencia en la NBA y fue ocho veces All Star además de campeón con Los Angeles Lakers en la temporada 2019-20.

En 2018 un hombre llamado Masin Elije afirmó que el pívot estadounidense salía habitualmente con hombres homosexuales y transgénero, algo que Howard negó tras meses recibiendo comentarios y descalificaciones a través de las redes sociales: "No soy gay... Al principio duele pasar por eso. Me senté en casa y pensé que no quería volver a salir nunca más".