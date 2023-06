El hijo de 'Mari Carmen y sus muñecos' recibe "señales" de su madre: "Siento que está conmigo"

Miguel Almanzor, único hijo de la célebre ventrílocua Mari Carmen Martínez Villaseñor, conocida como Mari Carmen y sus muñecos, ha revelado que recibe "señales" de su madre desde su fallecimiento la pasada semana. Aunque "puede parecer una tontería", como él mismo explicó, reconoció haber vivido algunos sucesos casi paranormales desde el deceso de su progenitora.

"Mi madre siempre me decía que, cuando muriese, estuviera muy pendiente de las señales, y os aseguro que me están llegando señales por todos lados, pero no quiero especificar cuáles", declaró.

Además, Miguel Almanzor asegura que tiene a su madre muy presente, porque siente que sigue a su lado: "Siento a la mejor versión de mi madre conmigo, a la Mari Carmen joven, de los años 80 o antes".

El hijo de la artista mantenía una relación muy estrecha con su progenitora, como él mismo contó a diversos medios, llegando a afirmar en La Razón que eran "socios en todo, muy cómplices". "Vamos de la mano incluso en tareas que, a veces, no son de madre ni de hijo. Nos queremos y nos necesitamos", añadió.

Ahora, aunque es consiente de que "lo peor está por venir", los primeros días sin Mari Carmen están siendo extremadamente duros. "Pasas de la tristeza más absoluta y la alegría porque siento a mi madre conmigo", repitió.

En cuanto a las causas del fallecimiento, y a pesar de que la investigación continúa abierta, Miguel Almanzor desveló que la principal hipótesis es que su madre sufrió "un infarto", lo que pudo motivar su caída "en la puerta de su casa, en la acera, y no en las escaleras".

Otro de los temas importantes tras el deceso de Mari Carmen es qué pasará con los muñecos que la hicieron célebre en todo el país. Doña Rogelia, el pato Nícol, el león Rodolfo y la niña Daisy están en posesión de Miguel Almanzor y su intención es no exponerlas nunca para que las cuatro marionetas "se queden grabadas en los corazones de la gente"

Emotiva despedida de Cuenca a 'Mari Carmen y sus muñecos'

Un retrato de 'Mari Carmen y sus muñecos', este jueves sobre el ataúd de la ventrílocua. JOSÉ DEL OLMO (EFE)

Cuenca se ha despedido este jueves de una de Mari Carmen Martínez Villaseñor. El cuerpo de la artista ha llegado por la mañana a la localidad conquense después de haber sido velada en un tanatorio de Majadahonda.

Su féretro ha sido trasladado desde la localidad madrileña hasta la Iglesia De San Pedro, donde ha sido recibido por un gran número de amigos y vecinos del Casco Antiguo, donde Mari Carmen tuvo residencia en la calle San Juan.

El diseñador Eduardo Ladrón de Guevara ha sido una de las celebridades que han acudido a Cuenca para la ceremonia. También el alcalde de la ciudad, Darío Dolz, ha querido acompañar a Mari Carmen en su vuelta.

El primer edil ha señalado que ella fue "uno de los máximos exponentes de lo que es ser conquense por todo el mundo y nos acompañó a todos desde la más corta edad, cuando la televisión era todavía en blanco y negro". Mari Carmen ya tiene una calle con su nombre en el barrio de Los Tiradores, pero el alcalde ha adelantado que se plantean hacer algún otro tipo de reconocimiento a la célebre ventrílocua.

En el interior del templo, la familia ha colocado el retrato de una joven Mari Carmen con doña Rogelia sobre el féretro, que pronto se ha cubierto de coronas de flores. La más emocionante era la de sus muñecos, que le decían a su amiga "nos has dejado mudos".

Tras la ceremonia, la comitiva fúnebre se ha desplazado al cementerio municipal de Cuenca, donde otro gran número de conquenses se han sumado a la despedida de la ventrílocua.

"Habéis hecho bien en enterrarla aquí, la queríamos mucho", le ha dicho una mujer a su hijo, Miguel Almanzor, quien ha agradecido todas las muestras de cariño y pésame que le han trasmitido los vecinos en estos momentos difíciles para la familia. "Hija predilecta de Castilla-La Mancha, Cuenca en tu corazón, descansa en la ciudad que tanto amaste", la ha despedido su hijo entre aplausos de los familiares y vecinos, algunos llegados de pueblos de la provincia, que han asistido al último adiós de la artista, que eligió personalmente las palabras de la tumba en la que desde este jueves reposa.