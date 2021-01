La hija de Guti, pillada de nuevo de fiesta y sin mascarilla

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti, ha vuelto a dar la nota en los medios al saltarse las medidas de distanciamiento en una noche juerga en Madrid.

La joven, de 21 años, ha sido grabada en esta ocasión con un grupo de amigos, en el cual muchos no llevaban puesta la mascarilla y tampoco respetaban entre ellos las medidas de distanciamiento para contener el virus.

Zayra ya comenzó a captar la atención del foco mediático hace semanes, cuando fue 'pillada' por primera vez adoptando este irresponsable comportamiento, algo por lo que en su día pidió perdón.

Además, el programa Sálvame a desvelado recientemente el contenido de algunos mensajes de WhatsApp, en los que restaba importancia a la situación de pandemia que vivimos con frases como "La cuarentena me da igual". En un tono más áspero comentaba algunas circunstancias sobre la noche de fiesta que se estaba corriendo: "Tengo la puta sala para mí, gilipollas" o incluso, refiriéndose a su madre, Arantxa Benito: "Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. La puta retrasada".