Hermoso sobre Vilda: "Teníamos que dejar la puerta abierta cuando nos íbamos a dormir"

La internacional española Jenni Hermoso acusó al exseleccionador Jorge Vilda de obligar a las jugadoras de la selección española "a dejar abierta la puerta de su habitación" durante las concentraciones del equipo nacional.



"Cuando nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras", reveló.

La futbolista madrileña no elude ninguna pregunta sobre lo vivido en el último año en el programa Planeta Calleja que se emitirá el próximo lunes 25 de enero, y en el avance remitido por Cuatro cuenta que "cuando se iban de compras el exseleccionador las esperaba para preguntarles qué llevaban en las bolsas".



Durante su aventura por Islandia con Javier Calleja, la jugadora del Tigres mexicano también confiesa que sabía a lo que se enfrentaba cuando dio el paso de denunciar el beso no consentido del expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales.



"Tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho", señaló.



No obstante, Hermoso dice que sintió "el valor" y "la fuerza" para hacer algo que ella consideraba que era "lo más correcto".