Los hermanos de Chris Rock se posicionan sobre la polémica de los Oscar

Más de una semana después de los Oscar, la polémica continúa. El bofetón de Will Smith a Chris Rock tras hacer este último un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, pareja del primero, sigue dando que hablar.

Mientras Chris Rock sigue manteniendo su silencio tras declarar que no presentará cargos contra Smith, quien sí se ha pronunciado es su hermano Tony Rock. En una reciente actuación, el también humorista ha advertido al actor. "¿Así que vas a pegar a mi hermano porque tu zorra te echó una mirada asesina? Que sepas que los Rock somos un montón de hermanos. No lo sabéis bien, pero somos un montón", amenazaba. "Si estáis pensando en subir al escenario, sabed que esto no son los putos Oscar. Y si subís vuestro culo aquí, ¡lo único para lo que estaréis nominados es para estas putas manos!", decía el monologuista a su público.

También otros de los Rock, Kenny, ha querido dar su opinión sobre la polémica. "Me duele verlo una y otra vez, porque has visto a un ser querido siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto", declaraba en una entrevista a Los Ángeles Times. En relación a las disculpas de Will Smith tras los hechos, ha dicho que no cree que fuese algo genuino. "Creo que su publicista y las personas que trabajan para él probablemente le aconsejaron que hiciera eso", afirmaba.