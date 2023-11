El hermano de David Bisbal, en silla de ruedas por una lesión medular

La vida de José María Bisbal Ferre, hermano mayor del cantante David Bisbal, sufrió un antes y un después tras su desaparición en el mes de abril. Fue hallado en Roquetas de Mar, pero se precisó la presencia de servicios médicos.

El cantante y su familia vivieron unas 48 horas angustiosas que concluyeron con la hospitalización de José María.

Ahora, el hermano de Bisbal vuelve a ser noticia tras conocerse que debido a una lesión medular tiene que emplear una silla de ruedas en su día a día. José María acaba de recibir el alta en el Hospital de Parapléjcos de Toledo, considerado el mejor de España para estos casos.

En declaraciones a Informalia afirmaba: "Me han dado recientemente el alta de este magnífico hospital donde he estado ingresado casi cinco meses por una lesión medular".

José María, no obstante, no se resigna: "Se puede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente, no necesito ayuda de nadie".

Es una situación que contrasta con la de hace unos meses, cuando llegó al hospital "con una depresión bastante severa, porque esta lesión es difícil de aceptar, pero una vez aceptada y asimilada, decidí tirar para adelante. Estoy muy feliz y con muchas ganas de disfrutar de la vida.

"Voy en silla de ruedas, me han enseñado a vivir con ella, porque no se trata solo de la rehabilitación diaria de tu lesión, sino que te enseñan a vestirte solo, a pasar de la silla a la cama y viceversa, a subir y bajar de camillas, subir y bajar del coche", remata.