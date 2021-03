Henry borra sus redes sociales, harto del "racismo" y la "toxicidad"

Thierry Henry, exfutbolista del Arsenal, anunció este viernes que se borrará todas sus redes sociales por el racismo y la toxicidad que existe en estas plataformas.

El francés, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Twitter, apuntó que el problema que existe con las redes y la gente que insulta a través de ellas es demasiado "tóxico" para ignorarlo.

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg