Harry Styles come esperma de bacalao para no responder a Kendall Jenner

El cantante Harry Styles protagonizó uno de los momentos televisivos más comentados cuando en una entrevista decidió comer esperma de bacalao en lugar de responder cuáles de sus canciones tratan sobre su exnovia Kendall Jenner.

Styles, quien acaba de publicar los sencillos Watermelon Sugar y Adore You, acudió al programa The Late, Late Show del presentador James Corden, en el que también se citó Kendall Jenner para protagonizar un encuentro entre las dos celebridades que ocupó este jueves las portadas de los medios de entretenimiento de Estados Unidos.

Durante su visita, el músico participó en una prueba con su expareja Jenner en la que tenían que responder a una pregunta incómoda o comer un producto exótico si declinaban hacerlo.

En ese juego, Jenner sacó una tarjeta que preguntaba a Styles cuáles de las canciones de su último álbum tratan sobre ella, una cuestión a la que el exmiembro de One Direction se negó a responder y por la que decidió colocarse la servilleta para tomar una porción del plato que tenía frente a él.

