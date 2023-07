Hallan inconsciente a Johnny Depp en la habitación de un hotel

El actor Johnny Depp ha sido hallado en estado inconsciente en la habitación de un hotel de Budapest. Según informan diversos medios, el estado de salud del intérprete era tan delicado cuando fue descubierto que tuvo que ser atendido en el lugar por los servicios médicos.

El protagonista de Piratas del Caribe se encontraba en la capital de Hungría para ofrecer junto a su banda, Hollywood Vampires, un concierto, que finalmente ha tenido que ser cancelado por el incidente del actor.

"Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo... Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar en el hecho de que el micrófono de Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participase, porque no es inusual para estas estrellas", confesó uno de los empleados del grupo, del que también forman parte los rockeros Alice Cooper, Tommy Henriksen y Joe Perry.

Problemas económicos

Johnny Depp está atravesando por un momento difícil en su vida. Tras la dura batalla legal contra su expareja Amber Heard, este mismo mes se destapó que los problemas económicos del actor y músico le han obligado a pedir un préstamo de diez millones de dólares para el mantenimiento de su mansión en West Hollywood, en Los Ángeles.

Cabe recordar que Heard fue condenada a pagar a Depp diez millones de dólares de multa por dañar su reputación, pero tras varios recursos, el intérprete acordó resolver el caso en diciembre pasado limitando la indemnización a un millón de dólares. Esta cantidad, entregada el pasado mes de junio, fue repartida a partes iguales entre las organizaciones benéficas Make-AFilm Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance.