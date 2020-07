Hallado el cuerpo de la actriz Naya Rivera en el Lago Piru

La Policía del Condado de Ventura (California, EE.UU.) confirmó este lunes la muerte de la actriz Naya Rivera tras identificar su cuerpo en el lago donde desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.



El sheriff del condado, Bill Ayub, explicó en una rueda de prensa que "confían" en que el cuerpo localizado corresponde a la actriz "según la ubicación donde se encontró, las características de la vestimenta y la condición física".



En la mañana del lunes, cuando comenzaba el sexto día de búsqueda, las autoridades anunciaron que habían avistado un cuerpo cerca de la superficie que no portaba chaleco salvavidas y que posteriormente identificaron como el de Rivera, a quien llevaban buscando desde el miércoles en un lago al norte de Los Ángeles.



Según el sheriff, no hay indicios de "un acto criminal o suicidio", por lo que la hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.



ALQUILÓ UN BARCO DE RECREO CON SU HIJO DE 4 AÑOS. Rivera, de origen puertorriqueño y popular por aparecer en la serie de televisión Glee, alquiló un bote de recreo con su hijo de 4 años a primera hora de la tarde pero cuando ninguno de los dos regresó, un segundo barco localizó al menor solo y dormido sobre la embarcación con un chaleco salvavidas.



A partir de ese momento se produjo la llamada de emergencia tras la que más de 80 profesionales han tratado de rescatar -las primeras horas- y recuperar -después- el cuerpo en una operación para la que se han utilizado buzos, drones y un sonar de barrido dada la escasa visibilidad debajo del agua en el cuerpo de agua.



Aunque se desconocen las causas por las que Rivera murió ahogada, la Policía cuenta con el testimonio del menor, quien estaba ileso y contó que salió a nadar con su madre, quien no portaba chaleco y nunca regresó.



En la embarcación localizaron un chaleco salvavidas de talla adulta sin utilizar y las cámaras de seguridad del Lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, grabaron el momento en el que madre e hijo salieron en la embarcación, algo que habían hecho con anterioridad.



"Ella tenía experiencia navegando en este lago", afirmó un sargento de Ventura días atrás. El lago en el que Rivera desapareció en el Bosque Nacional Los Padres, una popular zona recreativa a 90 kilómetros de Los Ángeles a la que acuden numerosos visitantes para navegar, hacer deportes acuáticos y organizar acampadas.



Sin embargo la vegetación y la profundidad de las aguas dificultaron las labores de búsqueda e hicieron imposible que los buzos trabajaran de noche.



DESPEDIDA DE SU FAMILA Y COMPAÑEROS EN GLEE. Justamente, en la mañana del lunes varios de los compañeros de reparto en la serie de televisión Glee se unieron junto a los familiares de la actriz para rezar por ella en la orilla del lago.

Rivera se convirtió en un rostro muy popular de la televisión por su papel como Santana López en esa serie musical (2009-2015), que se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas.



UNA SERIE "MALDITA". Los seguidores de la ficción de Ryan Murphy recordaron los sucesos trágicos de algunos de los protagonistas de este formato.



El primero de ellos fue el protagonista de la serie, Cory Monteith (Finn Hudson), cuyo cuerpo se encontró en 2013 en un hotel de Vancouver. El fallecimiento del actor, de tan solo 31 años, se debió al abuso de sustancias, entre las que destacan el alcohol y la heroína.



Cinco años después, Mark Salling, quien daba vida al personaje de Noah Puck y quien salió con Rivera un tiempo, se quitó la vida tras ser el centro de un escabroso asunto en el que le declaraban culpable de pornografía infantil y de violación a su expareja.

Por último, el año pasado se destapó un caso de maltrato por parte de Blake Jenner (Ryder Lynn en Glee) a su expareja, también del reparto de la serie, Melissa Benoist (Marley Rose).