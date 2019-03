Hacienda multa a Patricia Conde tras ser delatada por el portero de su finca

Hacienda sigue cercando a los famosos que aprovechaban sociedades fiscales para evitarse los impuestos en gastos personales. En este caso será la famosa presentadora Patricia Conde quien tenga que pagar tras haber sido "pillada" por el fisco.

La multa ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber deducido el IVA de los gastos de la reforma de su casa del barrio madrileño de La Moraleja a través de su sociedad 'Creative Management y Producciones'. La declaración del portero de su vivienda fue clave para la sentencia de la justicia.

Conde, además de los gastos de la obra de su casa, habría deducido los gastos del IVA de otros bienes como su coche, móviles, ropa, perfumes e incluso maquillaje, según recoge ABC.

El pasado verano se había destapado que la presentadora tenía una deuda de casi dos millones de euros con Hacienda, de lo que se defendió a través de una publicación en su instagram. "Nunca me gustaron aquellos que ven cómo están apedreando a alguien y se unen a tal masacre sin preguntar. Quizá porque la desinformación y la ignorancia nos transforma en salvajes. Respecto al último listado de Hacienda para público escarnio de los que no saben o no quieren distinguir a un defraudador de uno que se defiende del abuso de Hacienda os diré que la Agencia tributaria pierde más del 51% de las causas en los tribunales, pero, al fin y a la postre, arruinan lo que has construido. A mí todavía no me ha juzgado nadie", escribió entonces. Por lo que se ve, la vallisoletana aún no ha logrado saldar su "deuda" con la sociedad.