El Ministerio de Cultura italiano confirmó este viernes que está preparando un "gran evento benéfico y de evocación histórica" con Elon Musk, después de que el magnate afirmara que la hipotética pelea que le enfrentaría con el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, tendría lugar en una "ubicación épica" de Italia.

"Tuve una conversación larga y amistosa con Elon Musk, hablamos sobre nuestra pasión compartida por la historia romana antigua. Estamos pensando en cómo organizar un gran evento benéfico y de evocación histórica, respetando y protegiendo al máximo los lugares", anunció en un comunicado el ministro de Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano. Según ese escrito, que no menciona que se trate de un combate, el evento "no tendrá lugar en Roma" y la motivación del Gobierno italiano es recaudar dinero.

"Se espera que se done una gran suma, muchos millones de euros, a dos importantes hospitales pediátricos italianos para el fortalecimiento de las estructuras y la investigación científica para combatir las enfermedades que afectan a los niños", prometió el ministro sin dar más detalles. Además, afirmó que la cita "será una oportunidad para promover nuestra historia y nuestro patrimonio arqueológico, artístico y cultural a escala mundial".

Unas horas antes, Musk publicó en Twitter —ahora X— nuevos detalles de esa anunciada pelea y aseguró haber hablado con la primera ministra, Giorgia Meloni. "Todo lo que aparezca en cámara será de la antigua Roma, así que nada moderno. Hablé con la primera ministra de Italia y el ministro de Cultura. Han acordado una ubicación épica", indicó. Lo que se haga, añadió el millonario, "rendirá respeto al pasado y presente de Italia" y todos los ingresos que se obtengan del evento irán "a los veteranos".

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.