Guerra abierta entre Xabier Fortes y su compañera de TVE Carmen Sastre

El presentador de Los desayunos de TVE, el pontevedrés Xabier Fortes, ha tomado medidas para zanjar el enfrentamiento que mantiene desde hace meses con su compañera en la cadena pública Carmen Sastre.

Según ha explicado Fortes en Twitter, ha decidido bloquear a Sastre en la red social para poner fin a "su acoso diario" contra él. La periodista, exdirectora de contenidos informativos de TVE, se ha mostrado muy crítica en las redes sociales con la labor del gallego al frente de Los desayunos.

Pero la gota que colmó la paciencia del presentador ha sido que su compañera insinuara "de forma infamante" que estaba detrás de una cuenta trol que suplanta la identidad de la exdirectiva de TVE.

"Ni el primer día del año cesa en su acoso diario Carmen Sastre. Sugiere de forma infamante que estoy detrás de una cuenta trol y por ello, tras su aviso, decido seguirla para ver en qué consiste. A continuación me acusa de seguirla. Qué obsesión enfermiza tiene conmigo, que pena", explicó Fortes.

Ni el primer dia del año cesa en su acoso diario @Carmensastre12. Sugiere de forma infamante que estoy detrás de una cuenta troll y por ello tras su aviso decido seguirla para ver en qué consiste. A continuación me acusa de seguirla. Qué obsesion enfermiza tiene conmigo,qué pena 1 de xaneiro de 2019

Una respuesta que no convenció a Sastre, que contraatacó asegurando que las cosas no eran como decía el pontevedrés. "Veo una cuenta falsa con mi imagen y lo denuncia en un tuit y a Twitter. A continuación uno de mis seguidores me alerta públicamente de que Fortes la sigue y es entonces cuando lo compruebo y lo digo", añadió.

Las cosas no son como dice @xabierfortes. Veo una cuenta falsa con mi imagen y lo denuncio en un twitter y a twitter.A continuación uno de mis seguidores me alerta públicamente de q Fortes la sigue y es entonces cuando lo compruebo y lo digo. No antes.#diariodeunacesada https://t.co/4KplRao3NO — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 1 de xaneiro de 2019

Twitter me acaba de notificar que ha cerrado la cuenta en la que me suplantaban. De nuevo gracias a todos por vuestro apoyo y ayuda. Lo siento por @xabierfortes que se queda sin alguien a quien seguir. La próxima vez lo denunciaré también a la policia. #diariodeunacesada — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 1 de xaneiro de 2019

Tras el intercambio de mensajes, Fortes ha decidido silenciar la cuenta de su compañera, que también lo acusa de ir a otras televisiones a "hablar mal" de TVE y de sus compañeros.

Por ello, ante el acoso diario del que soy objeto por parte de @Carmensastre12 y que continua en Año Nuevo, he decidido contestarle de forma excepcional. Lo mejor es la opción de silenciar su cuenta y esperar que en 2020 se olvide de mi y abandone esa fijación enfermiza.En fin... — Xabier Fortes (@xabierfortes) 1 de xaneiro de 2019