No, Grison no se hizo un retoque, se reía de nosotros

Grison no se encuentra bien. Se derrite. pic.twitter.com/atrvPlklVf September 14, 2022

Este lunes arrancaba la nueva temporada de La Resistencia con un invitado de máxima actualidad: Quevedo. No obstante, las primeras miradas no se las llevó el artista canario, sino Grison. "¿Qué te pasa?", le dijo Broncano al apreciar el aparente retoque estético de su colaborador. "A ver, es un pequeño paseo por el museo de cera", soltó Ricardo Castella sobre el músico.

"¿Qué te has hecho en la cara?", insistía Broncano. "Es por el tiro de cámara. Nada, no me he hecho nada. He estado haciendo ejercicio y me veo más delgado, moreno", aseguró Grison, desatando las risas.

Después, reconocía que se había sometido a un retoque estético. "Pensaba que no se me notaba mucho", lamentaba antes de relatar que habría usado "un poco de ácido hialurónico". "Pero que me lo he hecho hace poco, que va bajando", añadía.

Sin embargo, era todo una broma, según supimos este jueves, cuando Grison confesó que era todo una broma. Tras su cara deformada lo único que había era un gran trabajo del equipo de maquillaje del espacio. "La gente que se haya sentido engañada, que os den por culo chavales", dijo Grison tras su confesión. Posteriormente, compartió el siguiente vídeo, en el que podemos ver, paso a paso, su transformación.