Grande Amore bromea sobre su actuación más bizarra: "Vaya montaña rusa de emociones"

Poco o nada se podía esperar la banda Grande Amore, liderada por el lucense Nuno Pico (O Valadouro, 1995), que su última grabación en Radio 3 terminaría siendo lo que fue. Un vídeo publicado en la red social X –antes Twitter– por el usuario Nacho Álvaro deja claro que, más que la actuación del grupo, las protagonistas son las caras del público durante la misma.

"Yo necesito saber el contexto de esto", ha comentado un usuario. El propio Nuno, desde la cuenta de X de la banda, le ha contestado explicando lo sucedido: "Estábamos grabando una actuación para Radio 3. Llegó una excursión a visitar las instalaciones. Me preguntaron si podían pasar 22 señoras y dije que sin problema. Les advertí de que hacemos una música un poco agresiva, y encima sólo iban a escuchar mi voz. No me hicieron caso".

— Nacho Álvaro (@Nacho_Alvaro) April 11, 2024

La publicación del vídeo acumula ya cientos de comentarios sobre lo bizarro de este momento. Entre ellos, el del líder de la banda. "Buf, vaya montaña rusa de emociones", bromea.