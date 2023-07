Kiko Rivera: "Gracias por venir, mamá"

Kiko Rivera e Isabel Pantoja habrían puesto punto final a los malos rollos y dejando el pasado atrás, tras años sin ningún tipo de acercamiento. Hace tan solo unos meses, tanto la tonadillera como su hijo dieron un paso al frente e intentaron retomar su relación tras el ictus que sufrió el DJ, aunque parece que en esa ocasión no pudo ser.

En la mañana de este lunes, Isabel Pantoja era captada por los medios de comunicación a las puertas del hospital, al que acudía para estar junto a su hijo. La artista llegó en coche y agradecía con un saludo los ánimos de la prensa ante la intervención del cantante. En esta ocasión, Kiko se encuentra ingresado tras sufrir problemas de corazón, por los que tuvo que ser intervenido este lunes.

Situación algo complicada para el hijo de la cantante, que parecía que se le estaba haciendo más llevadera gracias al apoyo de sus seguidores, amigos y familia. Así mismo lo confesó el sevillano en sus redes sociales, desvelando que su madre había ido a visitarlo al hospital: "Gracias, mamá por venir a verme y por pasar una tarde juntos que para nosotros fue muy necesaria".

Parece que, tras varios sustos por problemas de salud, Kiko quiere comenzar una nueva vida dejando atrás malos hábitos y malas relaciones: "Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos", sentenció en su mensaje. En otro escrito, también publicado en sus redes, el DJ aprovechaba para resaltar la importancia de su mujer, Irene Rosales, en su vida. "No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida, sin duda. Gracias. Te amo por encima del mundo", escribía el sevillano.

Sin embargo, su hermana Isa Pantoja confirmó en El Programa de Ana Rosa que ella y Kiko "no tienen relación desde hace años por razones obvias" y que se enteró de la operación a través de la propia tonadillera. "La primera persona que me informa es mi madre, con ella es con la que tengo contacto. Por supuesto, no ha dudado en coger el teléfono y avisarme en cuanto pasó esto", dijo Isa Pantoja con el gesto serio debido a la intervención de su hermano.

Ante las preguntas de sus compañeros sobre si este problema de salud podría hacer que se solucionen los problemas familiares, la hermana del disc-jockey, sentenció: "La última vez, con lo del ictus, no me enteré por nadie de mi familia...", por lo que parece que la relación es irreparable.