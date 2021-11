Girauta, a Quequé: "Te veo donde quieras: en un plató, en un escenario o en la calle"

Quequé y Juan Carlos Girauta se enzarzaron este miércoles en una disputa en Twitter que terminó con el exdiputado de Ciudadanos invitando al humorista a finalizar la conversación cara a cara: "Te veo donde y como quieras: delante de los micros, en un plató, en un escenario o en la calle".

Despreciable @HectorDeMiguel: esta mañana no sabía quién eras. Al mediodía me he informado, no sin náuseas. Ahora me entero de tu antisemitismo. Bien, ya estoy completamente motivado.



Te veo donde y como quieras: delante de los micros, en un plató, en un escenario o en la calle.