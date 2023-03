Georgina Rodríguez la lía en su debut televisivo

"Estoy muy nerviosa", recalcaba Georgina Rodríguez al pisar el plató de El hormiguero. "Es tu primer plató en directo en televisión", recalcaba Pablo Motos para poner en valor la situación de la influencer que acudió a presentar la nueva temporada de su serie en un debut televisivo que no fue todo lo bien que le gustaría pues dejó unas polémicas declaraciones que incendiaron las redes.

Después de comentar varios episodios que se podrán ver este viernes en su reality, Motos quiso conocer algo más de la vida de Georgina, de 29 años, en concreto sobre sus hijos. "Soy muy joven, me gustan los niños y soy muy organizada, son cinco en total. Me gustan mis hijos, no los de los demás", comentó la joven de Jaca.

En ese momento, el presentador quiso conocer qué ocurre si sus hijos "se dejan comida en el plato" y la respuesta de Georgina ha levantado ampollas en redes sociales, donde se ha comentado la entrevista de la influencer al completo, convirtiéndose en trending topic la hora entera de duración.

"Les digo que la comida no se deja y, si no, para merendar. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar", una respuesta que dejaba en silencio al presentador. "Me siento muy orgullosa de su educación", añadía la española.

Asimismo, no dudó en afirmar que "no todo es fácil" en su vida, ya que ir de compras le genera "ansiedad" o incluso su avión privado les dejó "tirados" al no poder aterrizar en Manchester. Además, reveló cómo es su vida en Arabia, nuevo destino de Cristiano Ronaldo: "Me he adaptado muy bien, fui muy condicionada, pero es un país muy seguro, familiar y cuidan mucho a las mujeres".

La entrevista de Georgina ha sido muy criticada, sobre todo por los detalles que reveló sobre su vida y su carácter en directo. "No puede ser más antinatural", "esto es inaguantable", "no se puede ser más prepotente" o "no le da el cerebro para más" son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.