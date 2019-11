El gesto de Jane Fonda contra el consumismo y el cambio climático: "No compraré más ropa"

"¿Veis este abrigo? Necesitaba algo rojo, así que salí y lo encontré en oferta. Es la última prenda de ropa que voy a comprar". Con esta rotunda afirmación expresaba la actriz Jane Fonda su firme compromiso con el movimiento juvenil que lucha contra el cambio climático. La octogenaria intérprete se refería al abrigo que ya ha convertido en un auténtico icono de esta causa al llevarlo cada viernes desde hace más de un mes cuando participa en las protestas a las puertas del Capitolio para exigir al presidente Trump medidas concretas contra el calentamiento global. Con él la han detenido ya en varias ocasiones.

Una prenda, un símbolo, que adquirió por 500 dólares en unos grandes almacenes y cuyo color eligió inspirada en unas palabras de la activista Greta Thunberg, que llamó a actuar para preservar el planeta "como si nuestra casa estuviese en llamas".

Fonda quiere con este gesto concienciar sobre la necesidad de poner freno al consumismo, consciente de que la industria de la moda es una de las más contaminantes. "Realmente no necesitamos seguir comprando. No debemos buscar comprar nuestra identidad. No necesitamos más cosas", recalcó.