La única candidata gallega al próximo festival de Eurovisión, Yoly Saa, actuará el próximo 1 de febrero, en sexta posición, en la segunda semifinal del Benidorm Fest, organizado por Televisión Española. La primera semifinal será el 30 de enero y el dúo Lérica abrirá la competición con su tema, Astronauta.

Entre tanto, la canción que presentará Yoly Saa se titula No se me olvida. Una auténtica descarga emocional en un tema lleno de rabia que termina con toda una declaración de intenciones: "Que me hiciste llorar un mar, a mí no se me olvida".

"Hay una idea ahora de que hay que gestionarse, y respirar y pasar página, pero ¡coño!, gestionarse también es sacar la rabia afuera", dice Yoly.

Saa es la segunda gallega que participa en el Benidorm Fest, tras Tanxugueiras, que en la primera edición del festival arrasaron en el televoto pero no fueron a Eurovisión al preferir el jurado a Chanel. "Ellas llevaban una cosa diferente y para el resto de España, de repente, escuchar el folclore gallego así, mezclado con la electrónica, con algo más moderno, fue una primera impresión que creo que impactó mucho", reconoce la pontevedresa.

Yoly Saa asegura que no pretende competir con Tanxugueiras "porque yo creo que hacen una cosa muy diferente a mí, y es increíble lo que hacen, mi papel es una cosa un poco diferente", explica. Y añade: "Me he propuesto que veáis que Yoly es una artista versátil y que no solo es esa chica introvertida que se esconde detrás de la guitarra".

De No se me olvida destaca la base de la canción, compuesta por múltiples líneas de guitarra y percusiones africanas, canarias y japonesas en la que colaboró con Ale Acosta, de Fuel Fandango, y Khotton Palm.

Y pese a toda esta mezcla, la canción acaba teniendo también reminiscencias gallegas. De hecho, explica que la canción incluye voces secundarias influenciadas por el folclore gallego.

Preguntada sobre si pensó en incluir el gallego en la canción –que compuso en castellano– Saa explica que sí pensó en traducir una estrofa al gallego, pero "no quería que fuese un pegote".

"Habrá un momento en mi carrera en que yo haga canciones en gallego, es algo que va a pasar, pero hacerlo de manera apresurada porque sí, no", añade.

"La canción fluyó muy bien, no hubo que forzar nada. Hubo momentos en que me lo planteé, pero creo que no tenía mucho sentido, estas cosas no se fuerzan, vienen o no vienen", dice.