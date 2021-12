Gerard Piqué: "Amancio Ortega es un ejemplo a seguir"

"He leído en la prensa que Xavi no te dejaba venir". Entre risas empezaba Pablo Motos su entrevista a Gerard Piqué. El futbolista del FC Barcelona dejó claro que "en realidad no pasaba nada. Hay un nuevo entrenador, Xavi, y en ese momento decidimos aplazar la entrevista para un poco más adelante. Xavi ni lo sabía. Fue una decisión propia y ahora que estaba en Madrid y tenía dos días libres encajaba bien".

Gerard Piqué acudió a El Hormiguero dispuesto a dar respuesta a todo tipo de preguntas y no defraudó. Respecto al tema futbolístico y a las normas de Xavi Hernández, afirmó que "una cosa es lo que dice la prensa y otra es la realidad. Xavi ha llegado y ha puesto sus reglas como hacen todos. Que sepas que la de no hacer surf y no utilizar la bicicleta eléctrica no las ha citado específicamente. No sé si se puede o no. El club tampoco nos ha dicho nunca que se pueda o no hacer. A partir de ahí, ha puesto unas normas y las vamos a cumplir todos como siempre se ha hecho".

También hizo frente a sus consideraciones sobre las ciudades de Madrid y Barcelona: "Adoro Barcelona, pero siento un poco de envidia de Madrid porque vienes aquí y hay mucha vida. Ves que la gente sale a la calle y hay contenido, cosas que hacer. Es una sensación distinta. Y mira que Barcelona tiene cosas maravillosas y para mí es la mejor ciudad del mundo, pero en los últimos años nos hemos apagado un poquito. Hay que reactivarlo. El estado anímico de la gente es mejor aquí que en Barcelona".

Incluso no evitó el problema que tuvo Shakira, su pareja, con los jabalíes, relatando lo ocurrido y denunciando que "se te cruzan continuamente en la carretera".

Uno de los momentos más aplaudidos de Gerard Piqué fue cuando defendió el papel del emprendedor en España frente a las críticas. Puso a Amancio Ortega como "un ejemplo a seguir" y animó a la gente a llevar a cabo iniciativas, sin miedo a que después la señalen por haber fracasado.

El futbolista también dejó claro sus sentimientos: "No hay nada que me puedan ofrecer para que me vaya al Real Madrid, es imposible. Ni por la eterna juventud, prefiero morir".

Y aprovechó para lanzar un dardo a Florentino: "Hay días que sí me veo presidente del Barça y otros que no. Hay que tener un amor muy grande hacia el club. Es un gran sacrificio. Hay que hacer un aval de 150 millones de euros. Y en el Real Madrid es igual y encima Florentino lo quiere subir para que nadie se presente. Las próximas elecciones del Real Madrid pueden ser en 20 años (risas)".