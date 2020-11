Gary Payton le echa el 'guante' a la Estrella Galicia

La imagen del mítico Gary Payton, exjugador de Seattle Supersonics, Los Ángeles Lakers o Miami Heat, entre otros equipos de la NBA, bebiéndose una Estrella Galicia se ha hecho viral en España en las últimas horas.

El que fuera uno de los mejores bases de la mejor liga del mundo en los noventa y los principios de este siglo apareció durante la grabación de un podcast de aficionados de Seattle junto a botellín de la cerveza gallega fabricada por Hijos de Rivera.

Estrella Galicia, en plena conquista del mercado internacional, parece haber encontrado también su hueco en Estados Unidos. Al menos sí lo ha hecho en la nevera del nueve veces All-Star y una vez campeón de la NBA, a quien se le conoce como El guante por su facilidad para robar balones.

The one we've all been waiting for. @GaryPayton will see you next Wednesday. https://t.co/nP8wsVb12K pic.twitter.com/ZZe4fbG4Eb