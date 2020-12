'Gandalf' recibe la vacuna contra el covid

El actor británico Ian McKellen, conocido por interpretar a Gandalf en la saga de Peter Jackson de El seños de los anillos, se siente afortunado por haber recibido la vacuna de Pfizer contra el covid-19.

La imagen del actor, de 81 años, célebre en las pantallas y teatro briránicos durante más de medio siglo, ha sido publicada por el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Estado en el momento en el que recibe la primera dosis del tratamiento. En las fotos divulgadas se puede ver al intérprete vestido con una camisa azul y una bufanda de colores.

"I am feeling so happy and relieved and optimistic." 81-year-old actor Ian McKellen received a coronavirus vaccine on Thursday https://t.co/lB19EiSd1Z pic.twitter.com/hYKxPCccM3