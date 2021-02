"Estás descojonada, pues a mí no me hace ni pizca de gracia. De hecho me indigna profundamente". Este fue uno de los primeros reproches que lanzó la periodista gallega Patricia Pardo a Ana Rosa.

¿El motivo? En el programa de Ana Rosa, al respecto de una noticia sobre una estafa en la que una mujer ponía acento gallego, varios colaboradores y la propia presentadora hicieron mofa entra risas del acento gallego.

Patricia Pardo decidió responder: "Estoy harta de que usen esto para hacernos parecer más ingenuos o más cándidos. Los gallegos no somos tontos". Las respuestas entre los colaboradores no tardaron en llegar, rebajando la problemática de la cuestión a que "es fácil de imitar".

La explicación no convenció a la periodista gallega, que prosiguió: "No es porque sea fácil de imitar, es porque se creen que somos más ingenuos".

Ana Rosa, sin embargo, quiso tener la última palabra: "Yo no me he reído de nadie pero eres como los toritos. Te enseñan un lacito rojo y ahí vas".

El comentario no pasó desapercibido en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron a Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana se descojona del acento gallego y andaluz, como si fuesen tontos integrales.



Si así la votan aún más. Normal que se descojone. — Paco Lobo (@Cazatalentos) February 24, 2021